Tagasi ST Vilepuhumine audiitorite tähelepanu all: e-posti aadressist üksi ei piisa Alates 2025. aasta algusest peab igal 50 või enama töötajaga ettevõttel ja enamikul avaliku sektori asutustest olema asutusesisene teavituskanal. Paljudes organisatsioonides on selleks loodud eraldi e-posti aadress. WhistleHub äriarendusjuhi Kertu Veileri sõnul nõuab toimiv vilepuhumisprogramm aga enamat. Alates 2027. majandusaastast pööravad vilepuhumise korraldusele senisest enam tähelepanu ka audiitorid.

Millistest rikkumistest tahab organisatsioon teada saada?

Töötaja, tarnija või partner võib märgata rikkumist enne juhtkonda. Toimiv vilepuhumise korraldus aitab avastada puudusi ka kõikides teistes vastavusprogrammides – hankereeglitest andmekaitseni. Rahvusvahelise ühenduse ACFE (Association of Certified Fraud Examiners) 2026. aasta uuringu järgi avastati 43% käsitletud tööalastest pettustest vihjete kaudu – peaaegu kolm korda sagedamini kui siseauditi abil (15%). Üle poole vihjetest (55%) tuli töötajatelt ning ligi kolmandik (32%) klientidelt ja tarnijatelt.

vilepuhumisprogramm seega varajane hoiatussüsteem, mille väärtus on seda suurem, mida laiemat organisatsiooni kahjustavate rikkumiste ringi see hõlmab. Organisatsiooni vaatest on seega varajane hoiatussüsteem, mille väärtus on seda suurem, mida laiemat organisatsiooni kahjustavate rikkumiste ringi see hõlmab.

Seaduse erikaitse ei hõlma siiski kõiki organisatsiooni kahjustavaid rikkumisi. Tööalasest Euroopa Liidu õiguse rikkumisest teavitaja kaitse seadus (TÕRTKS) keskendub kindlatele ELi õiguse valdkondadele, näiteks riigihangetele, rahapesu tõkestamisele ja andmekaitsele. Raamatupidamispettus või vara omastamine ei pruugi sellesse loetellu kuuluda.

WhistleHub õiguspartneri kommentaar (Albert Linntam, Soraineni vandeadvokaat ja majanduskuritegude valdkonna kaasjuht): Eesti ühed suuremad pettusejuhtumid on tulnud päevavalgele ainuüksi tänu töötajatele, kes on teavitanud oma kahtlustest juhtkonda. Nii mõnigi kord on see päästnud ettevõtte oluliselt suuremast kahjust või koguni pankrotist. Viimased kaks aastat kehtinud seadus kaitseb teatud spetsiifilistes valdkondades toime pandud rikkumistest teavitajaid selle eest, et teavitamise tõttu halvendataks nende töötingimusi, lõpetataks töösuhe või rakendataks muid survemeetmeid. Töötaja ei pea olema jurist ega oskama enne teavitamist ise hinnata, kas konkreetsest kahtlusest teavitamine annab talle seaduses ettenähtud kaitse. Kui organisatsioon soovib saada operatiivselt teada kõikidest võimalikest õigusrikkumistest, nagu pettused, vara omastamine, töökius või huvide konfliktid, tuleks ettevõtte sisereeglites näha samaväärne kaitse ette kõigile heas usus teavitajatele. Vastasel juhul võib vaikimine tunduda töötajale turvalisem kui rääkimine ning ettevõte avastada rikkumise lootusetult hilja.

Seaduse miinimum ja see, mida tasub lisaks kaaluda:

Millest sõltub, kas töötaja üldse julgeb rääkida?

Kujutage ette töötajat, kelle otsene juht suunab tellimusi sõbra firmale. Kas ta julgeb sellest teatada, kui kardab, et tema nimi jõuab juhini ja kahjustab tema karjääri? „Nii võib tekkida kulukas vaikus või jõuab probleem hoopis järelevalveasutuse või avalikkuseni. Mõlemal juhul kaotab juhtkond võimaluse probleemile varakult reageerida,“ ütleb Veiler.

Seadus ei keela e-posti kasutamist, kuid usalduse kaotamiseks piisab kahtlusest, et teadet näeb keegi peale menetleja. Töötaja või partneri valmisolekut rikkumisest teada anda mõjutavad eelkõige viis omavahel seotud osa:

Kanal: võimaldab turvaliselt, lihtsalt ja struktureeritud kujul rikkumisest teada anda ning toetab järelsuhtlust teavitajaga.

Rikkumisest teavitamise kord: arusaadav ja ajakohane kord selgitab, kes, millest ja kuidas võib teatada, kuidas teadet menetletakse ja millised tagatised on teavitajal ka väljaspool TÕRTKSi kohaldamisala.

Menetlejad: määratud on erapooletud ja pädevad menetlejad ning korraldatud nende asendamine. Juhtkonda puudutavate teadete ja huvide konflikti puhuks on ette nähtud sõltumatu menetlemine. Keerukamate või eriti tundlike juhtumite korral tasub kaaluda advokaadibüroo kaasamist – nii õigusliku toe saamiseks kui ka sõltumatu uurimise läbiviimiseks.

Menetlus ja kaitse: teavitaja saab kinnituse ja tagasiside, asjaolusid kontrollitakse, tuvastatud puuduste kõrvaldamiseks rakendatakse meetmeid ning teavitajat kaitstakse survemeetmete eest.

Juhtimine: juhid annavad järjepidevalt selge sõnumi, et probleemidest rääkimine on oodatud ja turvaline, ning saavad regulaarselt isikustamata koondülevaateid teadetest.

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Anonüümne teavitamine võib julgustada neid, kes kardavad tagajärgi. Seda soovitab ka korruptsioonivastane organisatsioon Transparency International. Turvaline järelsuhtlus võimaldab küsida täpsustusi ja kontrollida asjaolusid. Ligipääsukontroll ja auditilogi aitavad vähendada lekkeriski ka mitteanonüümse teavitamise korral.

„Küsimus ei peaks olema, kas seadus meid kohustab, vaid kas tahame probleemidest teada saada enne, kui need kasvama hakkavad,“ ütleb Veiler. „Programm, mis läheb seadusest kaugemale ja järgib rahvusvahelisi soovitusi, on väärtuslik igale organisatsioonile, ka sellele, kellelt seadus teavituskanali loomist ei nõua.“

Kui palju tööd jääb organisatsioonile endale?

Toimiva vilepuhumisprogrammi käivitamine nõuab õiguslike, tehniliste ja korralduslike valikute läbimõtlemist ning omavahel kooskõlla viimist. See töö ei lõpe programmi käivitamisega: õigusaktide nõuded, parim praktika, inimeste vastutusalad ja organisatsiooni ohustavad riskid muutuvad.

Programmi tegelik toimimine muutub senisest olulisemaks ka auditis. Uuendatud auditeerimisstandard ISA 240 näeb ette, et kui organisatsioonil on vilepuhumisprogramm või muu pettustest teatamise korraldus, peab audiitor pettuseriskide hindamisel mõistma selle toimimist.

Praktikas võib see tähendada küsimusi menetluse erapooletuse ning teavitajate kaitse korralduse kohta, samuti toimikute läbivaatamist, et leida uurimata jäänud pettusekahtlusi. Kui seejuures ilmneb, et organisatsioon jätab täitmata talle kohalduvad TÕRTKSi nõuded, peab audiitor hindama ka rikkumise mõju auditile.

Lahenduse valikul tasub seetõttu hinnata, kui palju programmi ülesehitamise ja ajakohasena hoidmise tööd jääb oma inimestele. Kolme lähenemise võrdlus:

Terviklahenduse tugevus seisneb selles, et kanal, juhtumihaldus ja õiguspartneri üle vaadatud mudeldokumendid toimivad koos ning organisatsioon ei pea alustama tühjalt lehelt. Mudeldokumendid ei asenda organisatsioonipõhist õigusnõu: organisatsioon vastutab nende sobivuse hindamise ja vajaliku kohandamise eest ise, kaasates vajadusel oma õigusnõustaja.

Näiteks võimaldavad rikkumisest teavitamise korra mudelversioonid valida, kas järgida TÕRTKSi konfidentsiaalse teavitamise režiimi või võimaldada ka teadete anonüümset esitamist. Kuigi mudeldokumendid ei asenda vajaduspõhist õigusnõu, pakub terviklahendus mõlemal juhul kehtivat õigust ja head tava arvestava tugeva lähtepunkti. Valitud lähenemist toetavad omavahel kooskõlas teavitamise kord, teavitusvormi funktsionaalsus ja teavituskanali maandumisleht.

WhistleHub sõltumatu õiguspartner Sorainen vaatab mudeldokumendid üle vähemalt kord aastas, arvestades õigusaktide ja õiguspraktika arenguid. Ülevaatus on üldine ega kujuta endast konkreetsele organisatsioonile antavat õigusnõu. Organisatsioon vastutab mudeldokumentide sobivuse hindamise, vajaliku kohandamise ja asjakohaste uuenduste rakendamise eest.

Õiguspartneri saab eraldi kokkuleppel kaasata juba programmi kavandamisse, samuti menetlejate ja töötajate koolitamisse ning keerukamate või tundlike juhtumite lahendamisse. Välist tuge võib vaja minna siis, kui teade puudutab juhtkonda, hõlmab mitut riiki või nõuab eriteadmisi, näiteks võimaliku kuriteo või konkurentsiõiguse rikkumise hindamiseks.