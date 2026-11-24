Energeetika- ja keskkonnaminister Erkki Keldo tegi ettepaneku valmistada talveks ette kolm toetusmeedet, mida saaks vajaduse korral kiiresti rakendada, kui elektri-, gaasi- või kaugküttehinnad peaksid oluliselt tõusma.
Kuigi tehisintellekti laialdane kasutuselevõtt ei jäta nutikaid tarkvaraarendajaid tööta, muudab see märkimisväärselt nende igapäevaseid ülesandeid. Koodikirjutamise asemel muutub IT-sektoris järjest olulisemaks analüütiline mõtlemine ja oskus tehisintellekti süsteeme turvaliselt juhtida.