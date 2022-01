Rohkem kui kümnendi jagu investeerinud Kadri Mäsak on saavutanud finantsvabaduse. Foto: Liis Treimann

Tark planeerija kasvab miljonäriks

Oma kodu ostmise soovist ja teiste rahaasjade juhtimisest välja kasvanud investeerimispisik on toonud Kadri Mäsaku sinnamaale, et tal on abikaasaga ligemale miljoni euro suurune investeerimisportfell, mis on toonud mõlemale finantsvabaduse.

Edu investeerimisel inspireeris neid ka looma ettevõtet, mis aitab kõigil oma rahaasjadest paremat ülevaadet saada. Vestlesime Kadriga, et uurida rohkem tema finantsvabaduse teekonna kohta, kuidas ta on oma portfelli üles ehitanud ja seda haldab, millised seigad tema otsuseid on mõjutanud ning kuidas on tema hinnangul seis eestlaste finantsteadmistega.

