Kuuseäri käib täistuuridel: puukullerid, 80aastane kasvataja ja ööpäevaringsed müügiplatsid
Jõulueelsel nädalal stardib suur kuuseralli. Jõulupuu saab istanduses ise saagida, viia koju kaubanduskeskuse juurest iseteenindusplatsilt või lasta lausa kulleriga koju tuua – iga müüja otsib tihedas konkurentsis oma eelist.
“Tead, isegi Indias on hakatud jõule pidama,” ütleb Mart Haber. “Meil on juba pikalt olnud näiteks Hongkong turuks, aga nüüd on globaliseerumine jõuludele ikka tõeliselt hoo sisse andnud, lausa Indiasse välja!” rõhutab Taivo Piller.
Jõulud on rahuaeg? Muidugi mitte – just kõige kiirem tööaeg! Jõulud on perekonnaga olemise aeg? Jah, eriti kui vead pereäri, siis tuleb perekondlikult rabada. Jõulud on andmise aeg? See on SAJAGA andmise aeg.
Poola ja Leedu kaubanduskinnisvara haldava investeerimisfirma Tewoxi 8% tootlusega võlakirjade esimeses jaotusvoorus käesoleva aasta augustis seadis Tewox eesmärgiks kaasata 10 miljonit eurot, investorid aga esitasid taotlusi 17,4 miljoni euro väärtuses. Märkimisperioodil saadud kolmest peamisest õppetunnist annab ülevaate Lords LB Asset Managementi hallatava ja kaubanduskinnisvarasse investeeriva investeerimisettevõtte Tewox juhtPaulius Nevinskas.