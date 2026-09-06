Eesti oma hobusetõu päästmiseks tuleb kasvatada nii populatsiooni kui ka hinda

Tori hobusekasvatajad on mures tõu jätkusuutlikkuse pärast.
Foto: Liis Treimann
"Ma ütlen, et kõige vingem hobune on Tori hobune. Rääkige, mis te tahate," põrutab säravate silmadega Agris Juhkov, Tori hobusekasvanduse hobumajandusjuht maakivist tallide vahel kerges tuules lendlevaid juukseid näolt pühkides.
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Tootmise efektiivsust otsides vaadatakse suuri seadmeid, energiakulu ja tööjõudu. Samal ajal võivad sajad väikesed korduvad tegevused neelata iga päev töötunde. Tööstuslik markeerimine on üks selline protsess, ent siin ei piisa ainult kiirusest. See, mis saab detailile sekunditega, peab mõnikord püsima seal aastakümneid.