Värske maksuvõlglaste TOP: esiviisikusse tõusis kaks uut firmat

Veoauto tankimine. Foto: Andras Kralla

Värske maksuvõlglaste TOPi esiviisikus on kaks uut tulijat: suure maksupettuse kahtlusega kriminaaluurimise alla sattunud Haapsalu õmblusfirma PVMP–Elektika OÜ, mida rahvasuu tunneb Nurme vabrikuna ja Kolgas asuv firma, mis tegeleb autokütuste müügi ja vahendamisega Eestis.

Maksuvõlglaste TOPi 3. kohal on esimest korda TOPi sattunud õmblusfirma PVMP–Elektika OÜ, mille maksuvõlg on ligi 6,1 miljonit eurot ja 5. kohal on esimest korda TOPi sattunud autokütuste müügi ja vahendusega tegelev ettevõte, mille juhatuse liige on alla kirjutanud 2017. aasta detsembris riigikogule saadetud avalikule pöördumisele pealkirjaga "Enamikku kodumaiseid kütusemüüjaid ähvardab kiire lõpp".