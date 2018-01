Teder: meie hädad algavad e-residentsusest

Delovõje Vedomostiga rääkinud ettevõtja Hillar Teder nimetas Ukraina otsust panna Eesti offshore-riikide nimekirja täielikuks õuduseks.

„Ma ei saa aru, kuidas me oleme sinnamaani jõudnud. Lugesin sellest, aga pole veel lõpuni jõudnud, seepärast ei oska kommenteerida.“

Arvatakse, et Ukrainale ei meeldi meie e-residentsus.

Minu arust on see e-residentsus täielik jama. Seda pole kellelegi vaja. Võin öelda Küprose kogemuse põhjal, et e-residentsuse taolised asjad mõjutavad väga tugevalt kohtusüsteemi.

Mil moel?

Kui me teeme Eestis ettevõtte loomise väga lihtsaks, siis tulevad esimesena siia aferistid. Nad mõtlevad, et registreerivad firma Eestis, avavad pangas arve – olgu või Lätis – ja kandivad siia raha. Kuid nende firmadega seotud kohtuprotsessid hakkavad toimuma Eestis. See koormab kõvasti meie kohtusüsteemi. Ilmselge, et vaidlusi tuleb väga palju. See on väga halb.

Kõigis Euroopa Liidu offshore-riikides, nagu Küpros, on kohtuprotsessid elanikkonnale koormaks. Kohtud ei tööta mitte arbitraaži põhimõttel ehk raha eest, vaid maksumaksjate vahenditest. Kuna need vahendid on piiratud, siis venivad ka kohtuotsused. Juba praegu pole võimalik saada normaalse ajaga otsust. Aga siis tuleb üldse täielik õudus



Kas Küprose kogemus on seda näidanud?

Küprosel käib ju täielik jant. Kohtuasjad on seal lõputu teema.

Eesti puhul kannatab kogu meie ärimaastik. Firma ja juhtkonna andmeid saada on väga raske. Neile inimestele ei ole isegi kuskile kohtukutseid saata… Üldiselt, kui see jääb nii nagu praegu, siis saab kohtusüsteem tohutu koormuse.

Kas see, et pangad ei taha avada e-residentidele kontosid, ei päästa?

Ei. Ettevõte on ju Eesti oma. Kui sul on direktor ukrainlane, kust sa ta pärast üles leiad? Küprosel on sellega probleeme: firmajuhte on väga raske leida. Ja kohtuasjad seisavad. Kui kohus või politsei tahab saata kutse, peab seda tegema läbi justiitsministeeriumi, mis on väga keeruline. Seda pole kellelegi vaja.