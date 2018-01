Eesti-Läti tenniseduell: kes on Kontaveidi vastane Läti ime?

Ema elutöö

Jelena esimene ja ainus treener on ema, kes on alati kõrval, nii kodus kui turniiridel. „Ema tunneb mind kõige paremini, ta teab mu eeliseid ja puudusi. Meil on temaga suurepärane side, mul on temaga väga hea olla. Teine asi on, et vahel tuleb tuua juurde keegi väljastpoolt, aga ikkagi jääb viimane sõna emale. Tegelikult on treenerist ema minu väga suur pluss,“ on Jelena tunnistanud.

Pool miljonit eurot – umbes sellise summa on vanemad panustanud tütre treenimisse ja ettevalmistusse. Suveks oli Jelena auhinnarahadena kokku teeninud üle 3,1 miljoni euro, lisaks Pariisist saabudes maaletoojalt kingituseks saadud Mercedes-Benz ning Läti riigilt võidu eest saadud preemia, veidi üle 28 000 euro.

Raha jätab külmaks

Roland Garrosil auhinnarahaks saadud üle kahe miljoni euro Jelenat ei eruta. „Ma ei mängi raha pärast. Mulle meeldib tennis, armastan seda, mulle meeldib elada selles rütmis. Tulevad võidud, tuleb ka raha. Kaks miljonit… parem küsige selle kohta emalt,“ vastas ta.

„See spordiala on kallis, pole saladus. Ka pool miljonit on täiesti õige,“ rääkis isa Jevgeni Ostapenko. „Umbes selline summa, isegi enam, on vaja sisse panna, et midagi saavutada. Investeerida on vaja korralikult – lennud ja elamine, treenerid, sparringupartnerid, saalirent, arstiabi, vahendid ja inventar. Laps, kes teeb tennises esimesi samme, saab hakkama ka 100 euroga kuus. Aga hiljem… Profitasemel kulub tennises 100–150 eurot – see on siis juba ühe treeningu hind,“ valgustab isa tagamaid.

Millal siis tennisemänguga hakkab seda suurt raha teenima? „Kui jõuad maailma 50 parima hulka, siis hakkab tagasi tulema – sponsoritelt ja auhinnarahadelt. Jelena kulud on 10 000 kuni 15 000 eurot kuus. Need on suured summad. Hea, et omal ajal toetas kaks ettevõtjat meid korralike summadega, lihtsalt seepärast, et neile meeldis Jelena mäng. Ilma nendeta, ma ei tea…“ tunnistab isa.