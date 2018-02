USA suurpangad pidurdavad krüptovaluutade ostmist

Ainult tellijale

Üha suurem hulk USA suuri krediitkaartide väljastajaid peatavad oma maksevahendi kaudu bitcoinide ja teiste krüptovaluutade ostmise, vahendab Bloomberg.

JPMorgan Chase & Co, Bank of America ja Citigroup teatasid reedel, et peatavad oma krediitkaartide kaudu krüptovaluutade ostmise. Laupäeval liitus nendega JPMorgan, kes teatas, et soovi kanda tehingutega kaasnevat krediidiriski. See avaldub juhul, kui krediitkaardi omanik ei suuda kaotatud raha tagasi maksta.

Bank of America alustas tuntud krüptovaluuta vahendajatega krediitkaarditehingute keelustamisega reedel ning keeld kehtib nii juriidilistele kui eraisikutele väljastatud krediitkaartidele. Samas ei puuduta keeld deebetkaarte. Citigroupi teatel plaanitakse panga eeskirju kohandada vastavalt turu arengutele.

Pool bitcoini väärtusest läinud

Populaarseim krüptoraha bitcoin on alates 18. detsembrist kaotanud ligi pool oma väärtusest, langedes reedel ajuti alla 8000 USA dollari piiri ja maksab praegu 8760 dollarit. Kukkumise põhjus on kasvavad mured üleilmsete regulatsioonide osas ja hirm hinnamanipulatsioonide osas.

Lisaks teatas Facebook, et keelab kõik reklaamid, mis müüvad finantstooteid ja -teenuseid, mida seostatakse ebaausate või valelike teenustega, näiteks binaarsed optsioonid, ICOd ja krüptovaluutad.

Ostmise piiramine võib survet krüptovaluutadele veelgi suurendada. USA krediitkaartide väljastajad Capital One Financial ja Discover Financial Services teatasid juba varem, et ei toeta ülekandeid.

Jaanuar oli krüptorahadele vilets kuu

Maailma tuntumaid krediitkaardifirmasid Mastercard teatas sel nädalal, et ettevõtte klientide piiriüleste tehingute maht on tänavu kasvanud 22% võrra osalt just seetõttu, et kliendid kasutavad krediitkaarte digitaalrahade ostmiseks. Ettevõtte teatel on see trend hakanud aeglustama koos krüptorahade hindade kukkumisega.

Kui veel mullu detsembris püüdsid populaarsemad krüptovaluutad uusi tippe, siis jaanuar lõppes märkimisväärse langusega. Populaarsematest krüptovaluutadest langes bitcoini hind 29%, ripple 51%, IOTA 36% ning verge 69% võrra. Seevastu ethereum on aasta algusest alates endiselt enam kui 20% võrra plussis.