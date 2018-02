Tallinna Sadama eksjuhtide asjas on tõde veel kaugel

Ainult tellijale

Tallinna Sadama eksjuhtide korruptsiooniasjas ei selgu tõde veel niipea – esimese astme otsust on oodata alles kahe aasta pärast, järgneda võivad vaidlustused.

Asja sisuline arutamine istungitel ei alga veel niipea. Kohtute pressiteenistusest öeldi, et istungid on plaanitud algama järgmise aasta 8. jaanuaril. Lõpuaeg on arvatavasti millalgi 2020. aasta suvel.

Täna peeti Harju maakohtus Tallinna Sadama eksjuhtide ja hulga firmade kriminaalasjas eelistung. Kohtu ees on kokku 14 süüdistatavat, neist avalikkuses tuntuimad on Tallinna Sadama endised juhid Allan Kiil ja Ain Kaljurand.

On aga üpris tavapärane, et kriminaalasjades kaevatakse esimese kohtuastme lahendid edasi ringkonnakohtusse. Nii võib arvata, et sadama eksjuhtide protsess venib veel pikki aastaid ning lõplikku tõde ei selgu niipea.

Tänasel eelistungil esitasid kaitsjad hulga taotlusi. Suuremad taotluseosad olid kriminaalmenetluse lõpetamine, süüdistusakti tagasi prokuratuuri saatmine ning tsiviilhagi menetlusse võtmata jätmine. Kohtumäärust on oodata veebruari viimastel päevadel.

Kaljuranna esindaja vandeadvokaat Paul Keres rääkis Postimehele, et esitas peamiselt tõendite kogumisega seonduvaid taotlusi. Nimelt on prokuratuur tema sõnul süüdistusaktis fakte moonutanud. "Kui prokuratuur nimme otsib taevast kaelkirjakukujulisi pilvi, siis ta kahtlemata leiab neid. Minu eesmärk on võimaldada kohtul aru saada asjade tegelikust seisust," ütles advokaat Postimehele.