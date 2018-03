Danske juht: kahtlustatav üksus tuli meile Sampost

Danske panga kontserni juhi Thomas Borgeni sõnul tuli Putini lähikonna rahapesus kahtlustatav üksus Eestis Danske koosseisu Sampo liitmisega, kirjutas Helsingin Sanomat.

Borgen ütles Helsingin Sanomatele antud intervjuus, et juhtumi keskmes olev Eesti üksus tuli panga koosseisu 2006. aastal koos Sampo pangaga.

Sel nädalal kirjutasid Taani leht Berlingske ja Gardian Danske Banki siseraportile tuginedes, et raha liigutanud Suurbritanniasse registreeritud firma Lantana Trade’i jäljed viivad Venemaa presidendi Vladimir Putini lähikonda.

Norralane Borgen on Danske kontserni juhtinud alates 2013. aastast.

„Probleemid seostuvad nn mitteresidentide äritegevusega, mis lõpetati aastal 2014. Detailidesse ma ei saa minna, aga me uurime põhjalikult juhtunut, et võiksime sellest õppida, ja selgitame ka välja, kas me oleksime pidanud sellest teistmoodi teada andma,“ ütles Borgen.

Eesti finantsinspektsioon teatas teisipäeval, et uurib, kas Danske pank on jätnud ametivõimudele teatamata, et raha algupära viitab Venemaale.

Gardiani teatel liikus alates 2012. aasta lõpust peale kahtlasi summasid Lantana kaudu 2-3 miljardi euro suurusjärgus, selgitab Helsingin Sanomat.

Danske Bank sai väljastpoolt vihje ebaseaduslikkuse kohta 2013. aasta lõpupoole ja varsti sulges kahtlased kontod.