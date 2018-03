Automüüjad: kui nii jätkub, kuumeneb turg üle

Kasv tõotab raugeda

Amserv Grupi ASi tegevdirektor Rene Varek ütles, et Amservis oli algne turu kasvu prognoos Eestis 4–5% ja tema suhtub jätkuvasse tõusu konservatiivselt. „Praegu võiks sellise stardi pealt eeldada, et turu kasv tuleb suurem. Kui nii jätkub, siis võib esimene poolaasta olla kasv 10% ja 20% vahel, aga teise poolaasta suhtes ma nii optimistlik ei ole,“ ütles Varek.

Varek lisas, et eelmise aasta alguse kasv oli samuti kasv kiire ja aasta lõpp aeglasem. Auto 100 AS turundusjuht Lemmo Tigane ütles samuti, et kevadised tulemused on head vaatamata kasvava majanduse toeta. „Liiga kiire tempoga maratoni ei jookse, seega eeldatavalt tempo suveks rahuneb. Üldiselt ennustaks 2018 a. keskmiselt 10-12% kasvu,“ täpsustas Tigane.