Hiina: tariifide vastu kasutame kindlasti vastumeetmeid

Hiina valitsus lubas eile, et USA tariifide kehtestamisel kasutatakse kindlasti vastumeetmeid, vahendab Bloomberg.

„Kaubandussõda ei ole kunagi õige lahendus,“ ütles Hiina välisminister Wan Yi. „Globaliseerunud maailmas on see eriti kasutu. See teeb kahju nii tariifide kehtestajale kui ka teistele riikidele. Kaubandussõja puhul võtab Hiina kasutusele vajalikud vastumeetmed.“

Lisaks Hiinale on teatanud võimalikest vastumeetmetest ka Euroopa Liit. Eelmine nädal teatas Euroopa Komisjon, et võib kehtestada USA toodetele 25protsendilise imporditariifi, mille maht ulatuks 3,5 miljardi dollarini. Liit seaks sihikule rõivaste, põllumajandus- ja terasetoodete impordi.

Rahandusminister Steven Mnuchin rääkis kolmapäevases intervjuus, et vastumeetmetega seotud riskid on olemas. Sellegi poolest usub ta, et lõppude lõpuks on tariifid Ühendriikide töötajate jaoks kasulikud.

„Me oleme kõige vabama kaubandusega riik maailmas,“ ütles Valge Maja kaubandusnõunik Peter Navarro. „Selle eest saame vastu aga poole triljoni dollari suuruse kaubandusdefitsiidi, mis viib välismaale meie jõukuse ja töökohad.“