Hando Hanschmidti liiga väike pakkumine

Mitmel korral nime vahetanud Hando Hanschmidt sai Jaroševitši asemel MiniCrediti etteotsa vahetult enne ettevõtte pankrotti. Varem on ta kriminaalkorras süüdi mõistetud kütuseäris raamatupidamise kaotamise eest, suuremahulises maksupettuses ja rahapesus. Karistus selle eest on veel kehtiv.

Hanschmidt on Äripäevas süüdistanud hiljuti vahi alla võetud ärimehi Hubert Hirve ja Pavel Gammerit, et just nemad tekitasid MiniCreditis kunstliku pankroti. „Tegelikult ju ettevõttes on aktiva 650 000 euro väärtuses ehk raha ju on. Koos intressidega on MiniCrediti portfell 1,3 miljonit eurot. Iga kuu tiksub raha tagasi ja arve peal on üle 100 000 euro,“ teadis Hanschmidt hiljuti Äripäevale rääkida.

Samas peetakse MiniCreditis toimunud sahkerdamiste ajuks ja niiditõmbajaks Hanschmidti poolvenda Kristian Kesnerit.

Eraisikuna pankrotis

Hiljuti kuulutas Harju maakohus välja Hanschmidti pankroti. Pankroti väljakuulutamise avalduse esitas MiniCrediti omanikfirma Qulamo OÜ (varem Aviplus OÜ) pankrotihaldur. Juhatuse liikmena võttis Hanschmidt ettevõttest laenuna välja 200 000 eurot. Praeguseks on sellele summale lisandunud intress ja viivis ning kokku ulatub nõue Hanschmidti vastu üle 251 000 euro.

Hanschmidt sõnul on see pastakast väljaimetud võlg. Pankrotiistungil rääkis ta, et töötab praegu 500eurose kuupalgaga Railway Parts Estonia OÜs.