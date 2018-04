Palkmajatootja ägab töö all

Ainult tellijale

Räpinas käsitööpalkmaju ehitava Hobbitoni juht Andrus Prangli nägi juba eelmisel aastal ekspordikasvu, viimastel kuudel on see ainult suurenenud.

Kuigi puitmajade eksport kukkus, ägab peamiselt Norra suusakeskustele maju tegev Hobbiton töö all, sest nõudlus hüppas lakke. Uusi tellimusi saab firma vastu võtta alles suve lõpus, nii et kolme-nelja kuu asemel ulatub järjekord tänavu poole aastani.

Kümne aasta taguse kriisiajaga võrreldes on praegune turg kõige aktiivsem, seda nii rahaliselt kui ka mahult. „Vähemalt meie tunneme nii,“ lausus Prangli, kui kommenteeris statistikaameti andmeid, et kaupadest eksporditi veebruaris enim mineraalseid tooteid (16% kogu kaupade ekspordist), elektriseadmeid (15%) ning puitu ja puittooteid (11%). Samal ajal vähenes enim mitmesuguste tööstustoodete, näiteks puitmajade eksport.

Prangli tahab töömahu kasvamise ajal töömehi juurde palgata, aga valitsev tööjõupõud teeb selle raskeks. „Leida sellises väikeses kohas korralikke töömehi… See võtab aega,“ nentis ta. „Pole noori mehi tööle võtta – vanemad on kõik juba tööl –, ja paljudele on see töö liiga raske.“

Kui kaks aastat tagasi oli Hobbitoni käive 1,8 miljonit eurot, siis eelmisel aastal kasvas see 3 miljoni euroni. Ettevõtte ekspordist 70 kuni 90 protsenti liigub Norrasse, väiksemad turud asuvad Rootsis ja Soomes, hiljuti lisandus Saksamaa. „Kui Norra turg on kukkunud, on olnud rohkem mahti mujale toota,“ lausus Prangli, kes üritab Norra turu võimalikku vajumist teiste turgude hoidmisega ennetada.