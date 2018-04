Läti libiseb Eestil eest

Pane tähele Lätlased möönavad, et ettevõtete börsile viimine on kohutavalt kallis, sellega kaasnevad restruktrureerimised, raamatupidamise ümberkorraldamine, juriidiline tegevus ettevõte vormi muutmisel jne. Näiteks ettevõttel HansaMatrix, mis viimati Riia börsile läks, kulus noteerimisele 10% lõpuks kaasatud 2,5 miljoni euroni küündinud kapitalist. Seepärast loodab Läti valitsus, et ettevõtete erastamisel saab kasutada Euroopa Liidu raha. Tallinna börsi juht Kaarel Ots ütles, et niivõrd suur kulu on pigem erand.

Riik ja ettevõtted on nähtamatud

Igasta ütles, et aktiivsem börs meelitaks rohkem väliskapitali. Ka Otsa sõnul on Eesti välisfondide jaoks väike ja indeksite süsteemis ääremaa. “See kõik tähendab, et riik on võrdlemisi nähtamatu ja ka meie ettevõtted on nähtamatud, kuna nad on väikesed. Riigiettevõtted on praegu Eesti majanduse ühed suuremad ettevõtted. Meil on võimalus 500 miljoni kuni 1 miljardi euro väärtusega ettevõtted turule tuua, nad on võrdlemisi madala riskisusega. Need on head signaalid, mida anda välisinvestoritele,” ütles Ots. Tema sõnul näitaksid erastamised, et riik võtab kapitaliturgu tõsiselt ja see paneb võib-olla mõtlema välisfondide juhid, et siin midagi toimub ja äkki tasub siia raha paigutada. “Sest konkurents on armutu: Ungari, Poola, suured kapitaliturud teevad täpselt sama asja. Neil on välja mõeldud, kuidas oleks võimalik ettevõtetel soodsamalt ja lihtsamalt turule tulla. Igaüks proovib enda konkurentsipositsiooni parandada.”

Igasta kirjeldas, et väikeriikidel, nagu Eesti ja Läti, ongi väga oluline, et riik näitaks börsi elavdamisel initsiatiivi. Seeläbi muutuvad ka investorid aktiivsemaks ja teadlikumaks, kuna on, millega kaubelda. “Väikesel kapitaliturul peabki kohalik osalus olema väga suur, kuna keskmise jaeinvestori arusaam kohalikest aktsiatest on tõenäoliselt oluliselt parem kui tema arusaam Ameerika või Euroopa aktsiatest.”