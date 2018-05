Tööandjad: valitsus läheb piitsa ja püssiga ettevõtjate vastu

Ettevõtjat valitsuse Potjomkini küla ehitamine ei aita. Andres Kask, Tööandjate Keskliidu nõunik-kommunikatsioonijuht

„Selle asemel, et tõsta sisserände piirarvu ja selle kaudu kontrollida, kes Eestis töötab, hakatakse rohkem karistama. On ammu teada tõde, et karistuste karmistamine ei vähenda probleemi,“ ütles Kask. „Pideva peavaluga pole mõtet võidelda järjest suurmaid valuvaigisti annuseid manustades, vaid vähem juues või arsti juures haiguse põhjusi uurides,“ lisas ta.

Siseministeerium pakub ühe meetmena välja seda, et kui selgub, et mõni ettevõte kasutab ebaseaduslikku tööjõudu regulaarselt, võib talle tulevikus kehtestada majandustegevuse piiranguid. See on kavas kui äärmuslik meede. „Kui on juba teada, et keegi kasutab ebaseaduslikku tööjõudu - miks ei ole seda ettevõtet/isikut suudetud seni takistada? Kas äärmuslikud meetmed on kohased kui esmaseid pole suudetud rakendada?“ küsis selle peale Kask.