Eesti Energia suurdiilile võidakse veel pidurit tõmmata

Eesti Energia AS - Konsolideeritud müügitulu oli 2017. aastal 753,9 miljonit eurot, kasv aastaga 1,6% - Puhaskasum puhaskasum 2017. aastal oli 100,8 miljonit eurot, langus aastaga 41%

Oma ettevõtte Kakssada Kakskümmend Volti OÜ kaudu tehingust ligi 430 000 eurot teeniva Raivo Heina sõnul võivadki kõige rohkem rahul olla Nelja Energia asutajad.

Hein ise sisenes ettevõttesse seitsme aasta eest ja tema jaoks hind kõige parem ei olnud. “Ma ütlen, et minul on hea meel, et ma väljun sellest tehingust väikse kasumiga. Olen selline pragmaatiline äriinimene ja tean, et kõik asjad on alati müügis ja kõigega võib alati tegelema hakata,” rääkis Hein.

Kuigi investor riigifirma otsusele hinnangut anda ei soovinud, avaldas ta lootust, et taastuvenergiasse saab edaspidigi investeerida. “Nüüd jääb ainult loota, et Enefit Green oma aktsiad börsile lõpuks ajab ja kõik inimesed saavad sellest osa,” märkis Hein.

Tehing polegi nii kindel?

Lisaks Kiigskele tõmbas rõõmujoovastusele pidurit aga ka advokaadibüroo Cobalt vandeadvokaat Elo Tamm. “Kaheldav on küll, kas konkurentsiamet saab sellisele tehingule loa anda, sest nad peavad kontrollima, kas tekib või tugevneb turgu valitsev seisund. Kui see tekib või tugevneb, siis nad peaksid selle koondumise keelama,” märkis Tamm. Siinkohal on Tamme sõnul küll olemas mänguruum turgude defineerimisel, sest alati on võimalik turgu defineerida laialt või kitsalt.

“Praegu on täpsemaid andmeid teadmata keeruline kommenteerida, kas nad saavad loa, aga igal juhul tekitab kahtlusi. Nii kaua aga, kuni nad luba pole saanud, nii kaua nad koondumist lõpule viia ei saa,” märkis Tamm. Eestis on konkurentsiametil otsuse tegemiseks aega kokku ligi viis kuud.