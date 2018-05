Eesti õlletootja pääses Soome alkoholimonopoli põhivalikusse

Äripäev 31. mai 2018, 08:05

Väikepruulikoda Tanker võitis Soome Alko hanke, kus otsiti 18 000 liitrit IPA tüüpi õlut Eestist või Norrast.

Maitsmisele jõudis 16 valikukriteeriumi täitnud õlut ning nende seast osutus valituks Tankeri Session IPA Reloaded, teatas Eesti Väikepruulijate Liitl. Toode jõuab alkoholimonopoli kõikidesse poodidesse üle Soome augusti alguses.

Tammela: peame nüüd tootmist ümber sättima

Tankeri pruulikoja juht ja Eesti Väikepruulijate Liidu juhatuse liige Jaanis Tammela sõnul on tegu väga olulise tellimusega, arvestades, et eelmisel aastal toodetigi kokku 140 000 liitrit. “Natukene peame oma tootmist selle tellimuse täitmiseks ümber sättima, aga õnneks ei pea me kogu mahtu kohe tarnima.”