Börs ei luba Olympicul lahkuda

Ostja Odyssey Europe plaan on Olympic Tallinna börsilt ära viia.

Tallinna börsi noteerimis- ja järelevalvekomisjon ei lubanud eile Olympicul Tallinna börsilt lahkuda, põhjendades seda väikeinvestorite kaitsega.

“Võtame eilse Nasdaq Tallinna börsi noteerimis- ja järelevalvekomisjoni otsuse teadmiseks ja kinnitame, et jätkuvalt on meie kavatsus jõuda 90 protsendilise osaluseni, mis on vajalik aktsiate õiglase hüvitise eest ülevõtmiseks ja noteerimise lõpetamiseks. See on jätk juba edukalt läbi viidud OEG aktsiate vabatahtlikule ülevõtmispakkumisele. Arvestades meile juba kuuluvate aktsiate arvu, oleme kindlad, et saavutame selle eesmärgi lähiajal ning suudame nii täita noteerimis- ja järelvalvekomisjoni poolt eilse otsusega seatud tingimuse.“

"Kui vaatame tänast olukorda, siis on Olympicus sees 1400 väikeaktsionäri," selgitas Vanajuur. "Seejuures räägitakse aga ettevõtte ühendamisest ja müügist. Kui ettevõte ei oleks kaubeldav börsil, oleks ta kindlasti vähem läbipaistev," selgitas ta seda, miks noteerimise jätkamine on tähtis.

Börsi noteerimiskomisjoni kõneisik Tõnu Vanajuur ütles Äripäevale, et otsus mitte lasta OEG-l börsil noteerimist lõpetada tehti investorite huvides ning suurema läbipaistvuse tagamiseks.

Novalpina gruppi kuuluv Eestis registreeritud frma Odyssey Europe alustas OEG aktsiate ülevõtmispakkumisega aprilli alguses ning ühe aktsia kohta ostuhinnaks pakuti 1,9 eurot. Sama pakkumise raames ning sama hinnaga otsustasid märtsis oma kokku 64% suurusest pakist loobuda suuromanikud Armin Karu ja Jaan Korpusov. Koos börsilt ostetud aktsitega kuulus Odysseyle Olympicus umbes 89% suurune osalus. See on väga napilt alla piiri, millest alates saab firma nii-öelda sundkorras õiglase hüvitise eest aktsiad ära osta: selliseks ülevõtmiseks peab ühel omanikul olema vähemalt 90% aktsiatest.

Komisjon keeldus Olympic Entertainment Groupi (OEG) aktsiate noteerimise lõpetamisest Tallinna börsil enne, kui ettevõtte kõik aktsiad on üle võetud, selgitas börs pressiteate vahendusel.

Vanajuure sõnul on oluline, et väikeaktsionärid ei satuks infosulgu. "Kogu protsessis peab olema läbipaistvus, praegu satuks 1400 väikeinvestorit noteerimise lõpetamisel infosulgu," nentis ta. "Kui ettevõte tahab tegutseda, siis see noteerimise jätkamine tal tegutsemist ei takista," lisas ta.

"Otsus oli põhjalikult läbi kaalutud ning praegu on esikohal investorite õigused - arvestades, milline on aktsionäride struktuur, palju neile aktsiaid kuulub ning milliseid tehinguid ülevõtja kontsernis kavandab, on tähtis tagada info liikumine," sõnas Vanajuur.

Eksaktsionär: õiglane otsus

Olympic Entertainment Groupi endine väikeaktsionär Rene Ilves on Tallinna börsi otsusega rahul. "Tegemist on hea ja õiglase otsusega," ütles ta. "Olympicul on endiselt sadu ja sadu investoreid, kes jääks börsilt lahkumise korral lihtsalt lõksu," põhjendas ta oma seisukohta.

Ilvese sõnul ei saa osa praegustest aktsionäridest oma aktsiaid, müüa, kuna tehingutasud on suuremad kui saadav raha ja mõnel puhul tuleks enne müüki teha LEI-kood, mis on üpris kallis.

"Nüüd peaks finantsinspektsioon uuesti kaaluma, kas Läti üksuse väljakantimine ikka on seaduspärane," vaatas ta tulevikku. "90% vara omanik soovib endale kahmata 100% kogu varast," oli ta kriitiline.

Lahkumiseks teised võimalused

Noteerimiskomisjoni esindava Vanajuure sõnul on Olympicul endiselt Tallinna börsilt lahkumiseks mitu võimalust. "Eesti on demokraatlik riik ja meie otsuse saab edasi kaevata vahekohtusse," märkis ta.