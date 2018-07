Ettevõtlusõppejõud: Eestis on väikelaen jahmatavalt kallis

Äripäev 04. juuli 2018, 11:57

Kõik, kes on viimaste aastate jooksul kas või korra tarbimislaenu võtnud, maksavad pea kolm korda rohkem intressi, kui euroalal keskmiselt, ja seitse korda enam kui näiteks Luksemburgis, ütles ettevõtlusõppejõud Elari Tamm.

Euroopa Keskpanga esimese kvartali statistika kohaselt oli keskmine tarbimislaenu intress Eestis 13,19 protsenti, mis on 2,8 korda kulukam kui euroalas keskmiselt. Ettevõtluskõrgkooli Mainor õppejõud Tamm märgib pressiteate vahendusel, et Eestis ja Lätis on euroala ühed kõrgeimad väikelaenu intressid. Analüüsides Euroopa Keskpanga ja eurot kasutavate riikide viimase nelja aasta andmeid, toob ta välja, et keskmiselt on euroalal tarbimislaenude intressid 4,66 ja 5,17 protsendi vahel. "Kui Euroopas langes intress viimase kolme aastaga kümme protsenti, siis Eestis on see samal ajal isegi veidi tõusnud. Vahepeal oli Eesti keskmine intress ka alla kümne protsendi, nagu olekski normaalne, aga nüüd on taas tõusnud seletamatult kõrgeks," selgitas Tamm.

"Need on tegelikult jahmatavad andmed, et meil on ühisel Euroopa turul selline diskrimineerimine. Meenutab mõne aja tagust juhtumit, kus selgus, et Ida-Euroopas müüdav toidukraam on Lääne-Euroopa omast oluliselt kehvem. Siin on lugu veelgi jaburam - isegi Balti riikide vahel on erinevused meeletud," rääkis Tamm. Tema sõnul on näiteks Leedus intressid üle kahe korra Eesti omadest soodsamad.

Tamme sõnul ei paista tegu olevat paratamatu olukorraga, vaid turutõrkega. "Tundub, et meil väikelaenude turg hästi ei toimi. Pakkujaid on vähe, suurpangad kontrollivad turgu ja konkurents on leebe. Tarbimislaenu intresse mõjutavad maailmamajanduse olukord, Euroopa Keskpanga otsused, rahatrükk jne. Kõige vahetumalt mõjutab seda aga pakkumise ja nõudluse turg riigis," selgitas Tamm.