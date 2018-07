Eesti noorte sissetulek kasvas tublisti

Vaid ühe aastaga on kuus 500-800 eurot teenivate noorte osakaal kasvanud 10%, 800-1200 eurot teenivate noorte arv aga kasvas 7%, selgus SEB värskest uuringust.

Neljandat aastat järjest korraldab SEB tööturule sisenevate 18- kuni 25aastaste noorte seas uuringu, mis tänavu näitas noorte sissetulekute suurt kasvu. Uuringust selgus ka, et tõusnud on töötavate ning õppivate ja töötavate noorte osakaal.

SEB innovatsioonijuht Siim Lepisk kommenteeris, et üle poole tööturule sisenevatest noortest on veendunud, et nende kuusissetulek on 5 aasta perspektiivis vähemalt 1500 eurot, 25% on veendunud, et saavad teenida ka üle 2000 euro kuus. "Ootused on üsna optimistlikud ja need põhinevad nii majanduskasvul kui ka sellel, et on soodne aeg lisatööks ja ettevõtluseks," nentis Lepisk.

SEB korraldab tööturule sisenejate uuringut neljandat aastat järjest, tänavu osales selles 512 noort.