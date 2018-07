Eestis käivitub kolmerattalise elektriauto tootmine

Eesti autotootja Nobe Cars teatas, alustas möödunud nädalal oma esimese saja erimudeli Nobe 100 elektriautode eelmüüki.

Nobe asutaja Roman Muljari sõnul on selle autoga Eestil esimest korda võimalik sõita lahti uks autotootjate juurde, et seal oma koht sisse võtta. "Nobe on selline auto, mida kõik tahaksid proovida juba stiilse välimuse tõttu. Seejuures on tegemist keskkonnasõbraliku ja jõulise elektriautoga, mis püüab pilku ja annab meeldejääva sõidukogemuse,” kiitis Muljar oma loomingut.

Kolmerattaline sõiduk mahutab kolm reisijat ning ruumi jääb ka pagasile. Põhiaku ja mobiilne aku võimaldavad kombineerituna sõita ühe laadimisega maksimaalselt 270 km ja sõiduki tippkiiruseks on 110 km/h. Esimesed erimudelite hulka kuuluvad sõidukid valmivad juba 2020. aasta keskpaigaks. Sõiduki hind on üle 30 000 euro.

Esimese Nobe, seerianumbriga 001 ostis Rovio brändijuht Peter Vesterbacka, eelmüügis olevast sajast autost soovivad selle omanikuks saada veel teinegi soome mängumaailmaguru David Helgason, tehnorikkur Juha Hulkko ja Luksemburgi investeerimisfondi IT-juht Jan Nielsen.

Retrovälimusega kolmerattalise elektriauto tootmiseks kogutakse investeeringuid rootslaste FundedByMe lehel.