Eesti oma elektriauto sünni taga otsige naist

Dmitri Fefilov 23. juuli 2018, 15:32

Elektriauto Nobe looja Roman Muljar tunnistas intervjuus Delovõje Vedomostile, et omapärase sõiduki sünni idee on seotud armastuse ja naistega.

„Ostsin kunagi oma naisele rolleri, aga tema palus sellest teha midagi stabiilsemat,“ rääkis Muljar. „Siis ma tegin talle kolmerattalise motorolleri. Aga seal oli vaid üks istekoht. Ja et meie peres on 74. aastast pärit „põrnikas“, siis tekkiski mõte luua kaasaegse tehnoloogiaga, aga retrovälimusega uus „põrnikas“. Kolm aastat tööd, ja siin on tulemus.“

Tootmine tuleb Tallinna lähedale

Praegu on Nobe keskendunud sellele, et saaks valmistada esimesed sada autot – tegemist on piiratud partiiga. Kolmerattalist autot töötatakse välja koos portugali inseneridega firmast CEiiA ja kui see töö saab valmis, käivitub tootmine Eestis, kuskil Tallinna külje all, lubab Muljar.

Selle pärast, et selline sõiduk äkki meie kliimasse ei sobigi, Muljar ei muretse. „Mul on kavas sellega sõita lumel Norras ja Soomes,“ teatas ta. „See auto on valmistatud nii, et töötab suurepäraselt nii kuumas kui ka -20kraadises külmas.“

Aku võimaldab ühe laadimisega läbi sõita 200-210 km – seda on Muljari sõnul sama palju kui Nissan Leafil, kuid Nobe oma kaalub viis korda vähem. Autol on lisaks veel ka 5kilovatine liitiumaku, mis on paigutatud kohvrisse ja asub kapoti all. „Kohvrike on muidugi raske, 12 kilo, aga seda saab endaga ühes võtta kontorisse, koju või kohvikusse, laadida seal ja sõita veel 50 lisakilomeetrit,“ selgitas Muljar.

Auto keskmiseks hinnaks prognoosib Muljar 30 000 eurot, kohvrikeses lisaaku läheb maksma umbes 6000 eurot.

Vaja veel palju raha

Suurim investor, kes ostis Nobe aktsiaid 24 000 euro eest, on pärit Eestist. Nädala algul oli investoreid kokku 87 (nüüdseks juba üle 100), neist 16 olid eestlased. Üks Nobe aktsia maksab 122 eurot, lisab Muljar.

Ühisrahastusplatvormilt FundedByMe on praeguseks kogutud üle 100 000 euro, kuid Muljar tunnistab, et eesmärk on 900 000. „Aga ka sellest piisab, et ehitada välja raam ja teha esimene prototüüp,“ rääkis ta. „Sealt me saame raha, et esitleda seda mudelit maailma suurlinnades.“

Nobe projektile saab õla alla panna 30. augustini FundedByMe platvormi kaudu. Ettevõttel on kokku 56 746 aktsiat, millest avalikus müügis on praegu 13,04 protsenti. Muljar lisab, et neil on edaspidi kavas veelgi rahakaasamisi ning et pikemas plaanis ei välista idufirma ka börsile minekut.