Kinnisvarakuningas vaatab rõõmuga, kuidas majandus langeb

Kinnisvarakuningaks nimetataval Paul Oberschneideril on plaan, kuidas alanud majanduslangusest kasu lõigata. Foto: Andras Kralla

Eesti kinnisvaraturul suuri tegusid teinud Ober-Hausi asutaja Paul Oberschneider näeb juba kriisi märke. See on tema hinnangul aga hea hetk sisenemaks turule kinnisvara sildfinantseeringuga, millega ta alustab jaanuaris Londonis.

Ober-Hausi asutaja Paul Oberschneider tõdes, et peagi näeme, et majandus on juba suures hädas. Esimest märki näeb ta enda sõnul üle maailma oma vara müües. "Kui ma arvan, et mu vara väärtus on tipus, siis tegelikult see ei ole nii," nentis ta. "Mida turg on valmis selle eest maksma, on 50 protsenti vähem."