Saku Õlletehas: absurdsest olukorrast on väljapääs

Saku Õlletehase juhatuse liikme Jaan Härmsi sõnul on aktsiisipoliitika tekitanud absurdse olukorra, millest on veel väljapääs: Eesti aktsiisimäärad tuleb viia Lätiga konkurentsivõimelisele tasemele, kirjutab Tööstusuudised.

Saku Õlletehase juhatuse liige Jaan Härms leiab, et aktsiisipoliitika tõttu tekkinud lõunasuunalist piirikaubandust on võimalik kaotada. Foto: Andras Kralla

Jaan Härmsi sõnul ei saa enam rääkida ainult sellest, et 30–40 protsenti Eesti koduturu alkoholist ostetakse Läti 7–8 piiripoest, sest lisaks sellele on sisuliselt kaotatud põhjasuunalised turistid. "Sellele probleemile viitavad juba ka Eesti hotellid ja teised teenindusettevõtted," hoiatas Härms.

"Meie väidame, et tekkinud absurdne olukord on küll võimalik tagasi pöörata, kui vaid väljuda roosade prillidega maailmapildist. Seda toetab ka sügisel avalikustatud KPMG ja maksumaksjate liidu uuring – juhul kui viia Eesti aktsiisimäärad Lätiga konkurentsivõimelisele tasemele, siis kaob lõunasuunaline piirikaubandus tänasel kujul ning Eesti ostjad tulevad tagasi meie kauplustesse," ütles ta.

Investeeringute saamine Saku tehasesse pole Härmsi sõnul viimasel 25 aastal olnud nii raske kui praegu, sest omanik vaatab turgu tervikuna ja regulatiivse keskkonna tekitatud surve ei tekita investeerimishuvi.

"Teisalt muidugi peame teatavaid investeeringuid tootmisse siiski tegema, et säilitada ja suurendada ettevõtte konkurentsivõimet. Töötame kindlasti ka selle nimel, et kompenseerida langust siinsel turul ja Soome turistide kadumist uute ekspordivõimalustega. Kindlasti pole see lihtne, ent see on meile üks võimalus katta siinse aktsiisipoliitika tekitatud tühimikku," lisas Härms.

