Potisepp: see oli üks raskemaid aastaid

Eesti toidutootjate jaoks on 2018 olnud läbi aegade üks kõige raskemaid aastaid, kus üks katsumus ajab taga teist, leiab toiduiainetööstuse liidu juht Sirje Potisepp.

Toiduiainetööstuse liidu juht Sirje Potisepp näeb, et 2018 oli mitmel põhjusel keeruline aasta, kuid sellele vaatamata suudeti ka kasvada. Foto: Terje Lepp

"Alates maksupaketist, mis lööb kõige valusamalt meie joogitööstust, kuni põuast tingitud tooraine hinnatõusuni. Kõik see mõjutab lõppeks ka tarbijat, kes peab seetõttu arvestama aina kasvavate hindadega, sest tootjate võimuses ei ole hoida hindu madalal, kui kõik sisendid aina kallinevad," ütles Potisepp. Teda pani imestama, et Eesti ettevõtted on suutnud kõigele vaatamata mitte ainult ellu jääda, vaid panustada arendustöösse ning kasvatada eksporti.