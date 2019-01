Eesti idufirma tahab Lõuna-Aafrikas osta 100 000 autot

Lõuna-Aafrika Vabariigis kasutatud autode rahastamisega tegelev Eesti idufirma CarGet üritab läbi lüüa sealsel autoturul, võttes enda kätte 1% koguturust, teatas ettevõte.

"Lõuna-Aafrika teedel liigub ühtekokku umbes 11 miljonit autot. Meie eesmärk on saavutada 1% koguturust ehk ühtekokku tahame osta ligikaudu 100 000 autot," ütles CarGeti tegevjuht Eerik Oja pressiteates. Eesmärgini jõudmiseks kavatseb Eesti kapitalil põhinev ettevõte kaasata edaspidi ka kodumaist rahastust.

Oja sõnul on Lõuna-Aafrika Vabariigi suletud autoturu tingimustes isegi kasutatud autode hinnad enamikule inimestest kättesaamatult kõrged ning teatud mõttes on CarGet loonud täiesti uue turusegmendi.

Ettevõtte teatel ei võimalda sealsed pangad isegi paljudel keskmise sissetulekuga inimestel endale sõidukit soetada. Suure pindalaga, ent puuduliku ühistranspordivõrgustikuga riigis kärbib see oluliselt inimeste liikumis- ja töötamisvõimalusi.

Turul läbi löömiseks kasutab idufirma Eesti päritolu tehnoloogiat. "Süsteemi selgroog on arendatud Eestis ja kõik protsessid on digitaliseeritud, mis sealse turu tingimustes on harukordne. See võimaldab meil pakkuda oma toodet tõhusamalt ning nõnda ka kiiremini laieneda," selgitas Oja, kelle sõnul katsid klientide kuumaksed esimese poolaastaga CarGeti igakuised tegevuskulud.