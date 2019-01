Nädala lood. Rätikuäri paljastus ning kelm taas fotoäris

Jaanus Raidal ajas mantelrätikuäri, aga sellest ei tulnud midagi välja. Foto: Erik Prozes

Äripäeva selle nädala lugude valik oli kirju: näiteks paljastus Otepää endise linnapea Jaanus Raidali ebaõnnestunud mantelrätikuäri ning taas fotoärisse suundunud kelm, samuti selgus, et konkurentsiamet otsustas anda punase tule eelmise aasta ühele suuremale tehingule.

Järgnevalt ülevaade nädala popimatest lugudest.

Rätikuäri paljastus. Kunagise Otepää linnapea Jaanus Raidali õhinaga EASi toel alustatud mantelrätikute äri läks põhja. Esimesi ohumärke ei pidanud just kaua ootama: investor Madis Müüri sõnul tekkis tal küsimusi juba samal päeval, kui ta ettevõttesse 10 000 eurot investeeris - ettevõte rentis kohe müügitööks maasturi ja väikekaubiku. Asjad võtsid aga hoopis kummalise pöörde, kui ilmus välja Raidali omaalgatuslikult tehtud dokument, mis kuulutab ta ainuosanikuks.

Konkurentsiamet andis punase tule. Teisipäeval tuli aga uudis, et konkurentsiamet otsustas mitte lubada betoonelementide tootja TMB AS koondumist Prantsuse ettevõtte Consolis Groupiga, kuna nii tekiks turgu liigselt valitsev ettevõte. Alates 2002. aastat kuulub Consolisele nimelt Eesti suurim raudbetoonelementide tootja AS E-Betoonelement. Küll on aga võimalik, et Consolisega ühinevad TMB tütarettevõtted teistes riikides.

TMB juht Jaan Luts sõnas, et Consolis ei kavatse suure tõenäosusega otsust ka vaidlustada.

Kümnendi tüli tüüris lõpplahenduseni. Sel nädalal sai oma lõpu ka Kiviõli maatüli, mis kestis enam kui kümnendi. Tüli kese seisneb selles, et kuigi Kiviõli Keemiatööstusele kuulub alates 2011. aastast karjääris kaevandamisluba, asub üle poole põlevkivivarudest teise omaniku ehk N.R. Energy kinnistutel. Viimane aga kaevandamist ei luba. Neljapäeval aga selgus, et riik eraldab põlevkivikarjääri maa-alade omandamiseks raha.

Kiviõli Keemiatööstus. Foto: Eero Vabamaegi

Skandaalne ärimees taas Tallinki pardal. Neljapäeva esikaanel oli aga lugu Tallinki liinidel alates maikuust tegutsev fototeenust pakkuvast ettevõttest Mariinefoto OÜ, mille külge oli end "koolitaja-konsultandina" pookinud skandaalne ärimees Veigo Vesman, kellest Äripäev kirjutas 2015. aastal, kui ta oli seotud Tallinki laevade pardal punutud maksupettusega.

