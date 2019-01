Subaru peatas osaliselt tootmise

Subaru Foto: Reuters/Scanpix Jaga lugu:

Autotootja Subaru on sunnitud tarnija tootmisvea tõttu ajutiselt seiskama pea poole tootmisest.

Subaru toodab autosid kahes tehases ning ettevõte on teatanud, et Jaapani tehases, kus toodetakse umbes 60% Subarutest, on nädal aega olnud tööseisak, et leida üles auto ühe osa tootmise defekt. See tähendab, et seiskunud on Subaru Impreza, Foresteri ja XV tootmine.

Subaru teine tehas asub USAs ning seal käib tootmine edasi.

Nomura Securitiesi analüütik Masatka Kunugimoto ütles Reutersile, et arvestades olukorda, võib arvata, et Jaapani tootmise täielik peatamine võib tähendada ühes nädalas 13,5 miljardi jeeni ehk 123 miljoni dollari suurust tegevuskasumi vähenemist. Ettevõte ise tootmisseisaku võimalikku mõju kasumile öelnud pole.

Subaru keeldus kommenteerimast, miks probleemist varem ei teavitatud.

Pärast uudise teatamist kukkus Subaru aktsia hind 7%, ent taastus siis, kui ettevõte teatas, et plaanib tootmise taastada hiljemalt uue nädala esmaspäevaks.