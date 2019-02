Nädala lood. Merko rahalaev ning Eesti edukaimad firmad

Saates "Äripäev eetris" valisid ajakirjanikud nädala võitjaks Merko Ehituse, kes otsustas investoritele taas magusa dividendi välja maksta.

Järgnevalt avaldame ülevaate Äripäevas sel nädalal ilmunud lugudest.

Madis Müller Eesti Panga presidendi kandidaadiks. Lõppeva nädala esimene pool tõi selgust, kes võiks Ardo Hanssonilt üle võtta Eesti Panga presidendi ameti. Presidendi kandidaadiks valiti Madis Müller, kes on praegu keskpanga asepresident. Teised kaks kandidaati olid Swedbank Eesti juht Robert Kitt ja rahandusministeeriumi asekantsler Märten Ross.

Eesti Panga presidendi Ardo Hanssoni viimane tööpäev on 6. juunil. Seaduse kohaselt on keskpanga presidendi ametiaeg seitse aastat ja see on ühekordne.

Loe toimunust

Augustis intervjueeris Äripäeva ajakirjanik Kristjan Pruul Ardo Hanssonit.

Või kuula intervjuud Hanssoniga:

Merko rahalaev. Lõppev nädal tõi hea uudise kõigile Merko Ehituse aktsionäridele. Ettevõte otsustas taaskord maksta heldelt dividendi: sarnaselt 2017. aasta eest tahab ettevõte maksta ka 2018. aasta eest maksta dividendi 1 euro aktsia kohta. Neile, kes huvituvad dividendiaktsiatest, teadmiseks, et dividenditootluseks teeb see umbes 10%. Merko maksab dividendideks 92% eelmise aasta kasumist.

Loe Merko rahalaevast lähemalt

Sellest aga, kui palju teeniks tänu Merko dividendile ehitusfirma suuromanik Toomas Annus, loe

Riigifirmad tahavad börsilemineku osas selgust. See nädal tõi taas päevakorda riigifirmade börsileviimise temaatika. Äripäev kirjutas sel nädalal, et erakonna Eesti 200 riigifirmade erastamise plaani jõudnud ettevõtete juhid tahavad lõpuks selgust, sest pidevalt müüki oodates on raske kasvada. Erakonna üks eestvedajatest Nortali juht Priit Alamäe ütles, et nad soovivad tekitada kapitaliturule juurde likviidsust ja nõudlust. Tema sõnul kuuluvad praegu ajaloolistel põhjustel riigile mõned ettevõtted, millel ei ole tänases majanduses riigiga ühtegi mõistlikku seost. Näiteks tõi ta Operaili, Omniva ja Eesti Teed. Riigifirmade juhid tõdevad aga, et liiga kaua müügist rääkida pole hea, sest nii ei saa ettevõte kasvada.

Sellest, mis ettevõtteid ja kui suures ulatuses Eesti 200 börsile tahab viia ning mida sellest arvatakse, loe

Statistika järgi on eestlased usinad kaardiga maksjad. Foto: Reuters/Scanpix Jaga pilti:

Kaardimaksed on ettevõtjale möödapääsmatud ning paisutavad samal ajal pankade kasumeid. Teisipäevane kaanelugu rääkis samuti rahast. Äripäev võttis vaatluse alla pankade teenitud tulu kaardimaksetelt ning küsis ettevõtjatelt, kas ja miks kaardimaksed nende äris kasulikud on. Selgus, et üks hambakliinik saab ilma kaardimasinata hakkama. Pangad kinnitavad samas, et aastatega on teenus odavamaks läinud.

Loe lugu

Kuula ka reedel eetris olnud saadet nädala olulisematest sündmustest saates "Äripäev eetris":

Vääriline tasu uue töötaja meelitajale. Tööjõupuudus on teema, millest räägivad pea kõik ettevõtted. Ja kel töökätest puudus, see peab välja tulema ideedega, kuidas uusi inimesi endale meelitada. Mööblitootja Kitman Thulema juhataja Aivo Sikka ütles, et nende ettevõttes on kõik ametikohad täidetud ja selleni on viinud lihtne nipp. Nimelt maksab ettevõte enda sõnul väärilist tasu kõigile neile töötajatele, kes ettevõttesse uue töötaja meelitavad.

Mis on saanud gasellidest? Sel nädalal toimus Äripäeva konverents Gasell ning sel puhul võtsime ühendust gasell-ettevõtjatega ehk kiiresti kasvavate firmade omanikega, kellest oleme aastate jooksul kirjutanud.

Kuidas gasellidel läheb ning kas nende unistused on täitunud, loe südamlikust loost

Mis toimus aga ülipõneval Gaselli konverentsil, loe

Rootsi kinnisvaral pidur peal. Kui gasellid kappavad edu suunas, siis Põhjala kinnisvaraturg näitab väsimise märke. Statistika annab tunnistust sellest, et eeskätt Rootsi kinnisvaraturg on hoogu maha võtnud. Miks see nii on ning kas tegu võiks olla pikaajalise kriisiga, loe