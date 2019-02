Pinged kahe tuumariigi vahel kasvavad

India lennuvägede viitsemarssal R.G.K Kapoor pärast Pakistani rünnakut Foto: AP/Scanpix

Pakistani ja India pinged on jõudnud sinnamaale, kus maailma suuriikide rahustamisest hoolimata jagavad kaks tuumariiki omavahel õhulööke ning tulistavad alla üksteise lennukeid.

Pakistan teatas kolmapäeval, et tegi Kashmiri piirkonna India kontrollitud aladel õhurünnaku ning tulistas alla kaks India lennukit. Rünnakud korraldati vastusena India eilsele õhurünnakule Kashmiri piirkonna Pakistani kontrollitud aladel, kus New Delhi väitel pommitati islamistliku Jaish-e-Mohammedi treeninglaagreid, vahendab Reuters.

USA välisminister Mike Pompeo püüdis juba teisipäeval tulutult rahustada Pakistani ning keelitas neid vasturünnakutest hoiduma. Sama kordas Pompeo kolmapäeval. Ka Hiina ja Euroopa Liit on kutsunud kaht osapoolt konflikti eskaleerimisest hoiduma.

Kahe tuumariigi vastastikused õhurünnakud on esimesed sellised konfliktid üldse. Lisaks teatati vähemalt tosinast tulevahetusest maavägede vahel. Pakistani sõjaväe kõneisik Asif Ghafoor kinnitas, et Pakistani kolmapäevased õhurünnakud ei olnud isegi kättemaks India pommitamise pärast, vaid lihtsalt jõudemonstratsioon. "Me ei taha konflikti süvenemist, me ei taha sõda," kinnitas ta.

India valitsuspartei Bhartiya Janata pooldajad tähistavad India õhurünnakuid Pakistani Kashmiris. Foto: AP

Pakistan väitis, et on vangi võtnud kaks allatulistatud lennukite pilooti, kellest üks tuli panna haiglasse.

Nii Pakistan kui ka India on sulgenud piirkonnas tsiviillennuväljad ning piiravad tavalennukite lendamist.

Konflikti süvenemine langetas nii Pakistani kui India kohalikku börsi, kuid geopoliitilised pinged andsid tunda ka Euroopa börsipäeva avamisel.

Pinged India ja Pakistani vahel lahvatasid kahe nädala eest, kui India Kashmiris hukkus enesetapurünnakus 40 sõdurit. Vastutuse rünnaku eest võttis Jaish-e-Mohammed.

Nii Pakistan kui ka India peavad Kashmiri provintsi oma riigi osaks, kuid kontrollivad kumbki vaid üht poolt. Kashmiri provintsi Pakistani alad on koduks neile islamistidest võitlejatele, keda Pakistan ja USA treenisid kunagi Afghanistani-Nõukogude Liidu sõja tarvis. India on süüdistanud Pakistani terroristide kasutamises, et saavutada territoriaalseid võite. Pakistan on vastanud, et mingeid India rünnakuid nad oma piirkonnas taluda ei kavatse. "Kui Pakistan ei reageeri täna, siis ründab India homme juba kusagil mujal," ütles sõjaväe kõneisik.

Pakistan ja India on alates 1947. aastal saadud iseseisvusest omavahel sõjas olnud kolmel korral, kuid mitte pärast tuumarelvade omandamist. Sõjaoht kerkis siiski ka 2002. aastal, kui Pakistani päritolu võitlejad ründasid India parlamenti.