Indrek Kasela: poliitikas toimus pööre normaalsusesse

Konverents Äriplaan 2019 Foto: Raul Mee

Valimistulemus on oodatust parem – mõnda aega tundus, et inimesed ootasid Reformierakonna võitu rohkem kui erakond ise, ütles PRFoodsi suuromanik Indrek Kasela.

„Riigikogu uus koosseis on igati hea, arvestades, et nimekirjadesse satub ikka juhuslikke avantüriste,“ ütles Kasela. Tema hinnangul on parim koalitsiooni kooslus Reformierakond, Isamaa ja Sotsiaaldemokraatlik Erakond (SDE). „Reformierakonna majanduskava on parim, Isamaa hoiab rahvuslikkust ja SDE hariduse ja tervise korras – igalühel omad rollid koalitsioonis,“ leidis Kasela.