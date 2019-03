Kaja Kallas avas esimesed kaardid

Reformierakonna juht Kaja Kallas ütles täna Äripäeva raadios valimiste erisaates, et välistada ei saa ei kaksik- ega ka kolmikliitu. Ühisosa on tema sõnul võimalik leida kõigiga.

Reformierakonna esimees Kaja Kallas ütles, et Keskerakonda nad partnerina veel ei välista. Foto: Andras Kralla

„Kui matemaatiliselt võtta, siis kahe partneriga on kokkulepet saavutada lihtsam kui kolmega,“ arutles Kallas. Samas tõdes ta, et kui vaadata põhimõtteid ja valimislubadusi, siis on tema hinnangul Keskerakonnaga kokkulepet saavutada keeruline. Samas nentis Kallas, et Keskerakond on möönnud, et praeguses maksusüsteemis on vigu.