Raadiohommikus: pilk Eestist välja ja väljast sisse

Hommikuprogrammis on külas Juha Korhonen, kes on Eestiga seotud juba peaaegu 30 aastat, olles pikalt juhtinud näiteks Playtechi, kuid liigub praegugi tihti Eesti ja Soome vahet ja töötab Eestis. Foto: Postimees/Scanpix

Kauppalehti kirjutas, et Eesti on ise süüdi selles, et siin käivate soomlaste arv on langenud. Mida arvata? Hommikusaates on külas Juha Korhonen, kes on Eestiga seotud juba peaaegu 30 aastat, olles pikalt juhtinud näiteks Playtechi, kuid liigub praegugi tihti Eesti ja Soome vahet ja töötab Eestis.

Kolmapäevases Äripäevas ilmub pikem analüüs, kus tõstatub küsimus, kas Eesti saaks või tohiks endale lubada Visegradi maade stiilis protektsionismi. Räägime sellest stuudios loo autori, Äripäeva ajakirjaniku Allan Rajaveega.

Lisaks muud teemad Eestist ja välismaalt. Stuudios on Priit Pokk ja Madis Aesma.

11.00–12.00 „Triniti eetris“. Saates tuleb juttu alustava ettevõtte jaoks peamistest õigusküsimustest, mis puudutavad intellektuaalset omandit, kaubamärki, ärisaladuse kaitset ja isegi osanikevahelisi suhteid. Tutvume start-up'iga Timey, mis pakub tarka toidupakendile kleebitavat „parim enne“ indikaatorit, külas on selle juhid Martin Möllits ja Laurent Läheb ning neid õigusküsimustes nõustav Triniti vandeadvokaat Ergo Blumfeldt. Saatejuht on Liis Amor.

12.00–13.00 „Äripäeva fookuses“. Seekord räägime Hiina rahast Euroopas ja selle mõjust poliitikale. Hiina eksperdi Liisi Karindiga arutleme selle üle, kas, kuidas ja miks on muutunud Hiina ambitsioon maailmas asju ajada.

Saate teises osas kõneleme Euroopa Komisjoni endise transpordivoliniku Siim Kallasega aga juba konkreetsetest projektidest, kuhu hiinlased on oma raha suunanud. Samuti arutleme, kas Euroopa riigid peaksid Hiina raha suhtes võtma ühtse seisukoha ning kas Hiina raha võiks Euroopat lõhestada. Saatejuht on Pille Ivask.

13.00–14.00 "Ärikliendid roolis". Aasta alguses teatas üks Eesti pank, et tõstab otsustavalt sõidukite liisingu intressi. Kas teised pangad on sellega kaasa läinud? Millised võimalused on ettevõtetel veel oma autoparki finantseerida ja millal tasub valida tavaline, millal täisteenusliising? Stuudios on kaks oma alla tippspetsialisti, kes pakuvad erinevaid rahastamisvõimalusi: klassikalise liisingfirma esindaja, SEB Liisingu juht Rein Karofeld ja täisteenusliisingu pakkuja, ALD Automotive'i müügijuht Risto Ojassaar. Saadet juhib Tõnu Tramm.

15.00–16.00 „Teabevara tund“. Saates vestlevad tööõiguse teabevara peatoimetaja, advokaadibüroo LEXTAL partner ja vandeadvokaat Kristi Sild, ning LEXTALi advokaat Kadi Saluste. Äripäeva teabevara nõuandekeskuses vastavad Kristi Sild ja Kadi Saluste tööõiguse küsimustele. Saates räägitaksegi teemadest, mis nõuandekeskuses viimasel ajal kõige enam esile kerkinud: konkurentsipiirang, ettevõtte üleminek, töötervishoiu seaduse muudatused, n-ö tont-töötaja tabamine jpm. Vestlust juhivad teabekeskuse vanemtoimetaja Heidi Saar ja toimetaja Külli Seppa.

