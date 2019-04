Kessler: rahapesu eest peab rohkem trahvi saama

Finantsinspektsiooni juht Kilvar Kessler ütles, et trahvide pärast pole veel ükski pank maksejõuetuks muutunud Foto: Liis Treimann

Finantsinspektsiooni juht Kilvar Kessler toonitas Äripäeva raadio otsesaates „Kuum tool“, et rahapesu eest tehtavad trahvid peaksid suurenema.

Kessler ütles, et kuigi Eesti ajakirjanduses on olnud rahapesu fookuses rohkem viimastel aastatel, siis järelevalve keskendus teemale juba 2013. ja 2014. aastal. Kessler meenutas, et tollal moodustas mitte-residentide osakaal Eesti panganduses 20 protsenti. „See oli küllalt kõrge, kuid võrdluseks, Lätis toona oli 60 protsenti. Seega, mõni lähiriik on olnud jutumärkides veel paremate numbritega,“ ütles Kessler.