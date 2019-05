Vene elektrile kehtestatakse infratasu

Pelgast infratasust Eesti Energia juhi Hando Sutteri sõnul suurt abi ei ole, eriti kui pärast Leedu impordi lõpetamist hakkab Vene elekter Baltikumi tulema läbi Läti. Foto: Andres Haabu

Baltikumi jõudvale odavale ja CO2-kvoodivabale Vene elektrile kehtestatakse sügisest Eestis ja Lätis taristu kasutamise eest tasu, kuid kvoodihindadest tekkivat vahet see ei kata.

Vene elekter on Eesti Energias toodetavast põlevkivielektrist ligi poole odavam, kuid hoobasid selle vähendamiseks napib: liikmesriigid eraldi kaitsetolle kehtestada ei saa, vahendas Aktuaalne Kaamera.

Läti ja Eesti on kokku leppinud kehtestada tariif infrastruktuuri kasutamise eest, see käivitub orienteeruvalt sügisel. "Tariif põhineb sisuliselt nendel kuludel, mida Vene elektri import Eesti-Läti võrgule põhjustab. See kindlasti lõplikult ei elimineeri seda ebaausat konkurentsi, mis tuleb Venemaalt, aga ta vähemalt osaliselt leevendab," ütles Eleringi juht Taavi Veskimägi.

Eesti Energia juht Hando Sutter ütles Aktuaalsele Kaamerale, et osalisest leevendusest pole mingit kasu ja Vene poolele tuleks kehtestada maksumäär, mis vastaks meie riigi CO2 maksukoormusele.

