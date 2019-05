Mida tähendab kinnisvara müük as is?

Tihti kasutatakse kinnisvara ja ehitiste müügi puhul sellist väljendit, et ehitis või muu objekt müüakse as is (eestikeelne vaste: nii, nagu see on).

Derling Primuse partner ja vandeadvokaat Piret Blankin selgitas, et selle formuleeringuga soovitakse tavaliselt vältida müüja vastutust objekti puuduste eest.