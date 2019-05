Liikvele on läinud pensioniremondi plaanid

Valitsus kavatseb suure joonega võtta ette pensionireformi. Foto: Andres Haabu

Postimehele teadaolevalt tutvustati esmaspäeval mitmele osapoolele teise pensionisamba remondi plaani, mille kohaselt on kavas mitu suurt muutust ning nendega on tuli takus, kirjutab ajaleht.

Muudatustena on plaanis anda inimestele võimalus oma tulevased maksed teise sambasse peatada, kaotada kohustus kogutud raha kasutamiseks sõlmida kindlustusleping, lubada inimestel juba kogunenud raha välja võtta, makstes aga ära kõrgendatud määraga tulumaksu ning edaspidi hoida teise samba raha ka investeerimiskontol.

Konkreetsed seadusemuudatuse ettepanekud plaanitakse riigikokku saata septembris ning seal veel enne aasta lõppu muudatused heaks kiita. Jüri Ratas kommenteeris tänases riigikogu infotunnis, et rahandusministeeriumi ja sotsiaalministeeriumi koostöös tehtavad analüüsid ning ettepanekud peaksid valmis saama suve lõpus või sügisel.

Vahendeid praeguste pensionite tõstmiseks

Keskerakonna valimislubaduste seas oli lubadus tõsta erakorraliselt praeguste pensionäride pensione, see plaan seisab praegu rahapuuduse taga ning on avaldatud ka lootust, et kui teise samba pensionifondidesse riik omalt poolt nii palju panustama ei pea, siis vabanevad need vahendid just nimelt pensionite tõstmiseks.

Reformierakonna riigikogu liige Andres Sutt märkis kolmapäeval infotunnis, et see eeldaks aga massilist lahkumist teisest sambast. "Kui 2018 laekus umbes 310 miljonit teise sambasse ja kui erakorraliselt tõsta pensione 70 euro võrra, siis see läheks maksma umbes 200 miljonit täiendavalt iga aasta. Sellise summa leidmine – väga lihtne matemaatika –eeldaks, et 2/3 teise samba tänastest liitujatest tegelikult loobuks sellest liitumisest," hoiatas ta.

Peaminister Jüri Ratase sõnul on 200 miljonit eurot aastas küll tõenäoliselt see summa, mis vaja läheks, aga praegu ei ole teada veel ei selle allikas ega see, mitmes jupis pensione tõsta saab. Ta märkis, et kõigepealt oodatakse ära rahandusministeeriumi ja sotsiaalministeeriumi mõjuanalüüs selle kohta, kui palju neid inimesi võiks olla, kes soovivad teisest pensionisambast väljuda, ja kui palju on neid, kes jätkavad sinna oma säästude ja investeeringu kogumist.

"Juhul kui selle reformi elluviimise käigus vabaneb raha, siis on valitsuskoalitsioon tõesti kokku leppinud, et see oleks üks võimalik katteallikas ka tänaste pensionäride erakorralise pensioni tõstmiseks," lisas ta.

EKRE, Isamaa ja Keskerakonna valitsus kirjutas märtsis koalitsioonileppesse, et teise sambasse võib raha koguda, aga võib ka sealt oma raha välja astuda ning ühe variandina saab pensioniraha investeerimiskontol ise paigutada. Tegemist on Isamaa valimislubadusega

Muu hulgas märgiti, et teine sammas säilib ning ei muudeta kogumispensioni süsteemiga liitumise korda ning inimesed, kellel on kehtiva seaduse järgi kohustus süsteemiga liituda, liidetakse süsteemiga ka edaspidi automaatselt.