Nädala lood. JOKK-skeem korteritega ning TransferWise'i miljonärid

Pärnu mnt 69 "Erwini maja" Foto: Liis Treimann

Sel nädalal pakkusid Äripäeva lugejatele huvi nii kinnisvaralood kui ka valitsuse otsused hoolimata rahalistest raskustest langetada aktsiisi. Tõsi, viimase puhul üks viis eelarveauku lappida siiski leiti.

Nädal algas aga meeleoludega pühapäeval toimunud Euroopa Parlamendi valimistelt. Eestil on praegu europarlamendis kuus kohta ning järgnevad viis aastat esindavad Eestit seal Yana Toom (Keskerakond), Marina Kaljurand (sotsiaaldemokraadid), Sven Mikser (sotsiaaldemokraadid), Urmas Paet (Reformierakond), Andrus Ansip (Reformierakond) ning Jaak Madison (EKRE). Pärast brittide lahkumist Euroopa Liidust saab Eesti ühe koha europarlamendis juurde ning selle saab Isamaa erakonna liige Riho Terras.

Mis aga juhtus Euroopas, uudista siit. Samuti vaata, all olevalt graafikult, missugune on Euroopa Parlamendi esialgne koosseis.

Lugejate seas nädala popima loo avaldasime aga teisipäeval, mil kirjutasime äripindadele rajatud külaliskorteritest. Nimelt on tegu JOKK-skeemiga, mille eesmärgiks on vältida linna poolt eluruumidele kehtestatud parkimiskohtade nõudeid. Milles asi, loe siit

Sel nädalal lahvatas ka suur aktsiisisõda. Esmaspäeval otsustas valitsus langetada lahja ja kange alkoholi aktsiisi 25%, et vähendada piirikaubandust Eesti ja Läti vahel. Päev hiljem teatas Läti, et mõtleb minna sama teed. Sotside esimees ja kunagine tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski, kes mäletatavasti aktsiisitõusu eest kõneles, laitis mõtte maha. Mida Ossinovski ütles ja missugused on aktsiisimäärad Eestis, Lätis ja ka Soomes, uudista siit

Riigi rahaline seis on viimasel ajal elavat kõneainet pakkunud. Sel nädalal kirjutasime, et nädala eest eelarve baasseaduse paika jätta lubanud valitsus tegi järsu kannapöörde, sest senisest eelarve tasakaalu arvutamise korrast loobumine tõi lähiaastate riigieelarvetesse enam kui poole miljardi euro jagu hingamisruumi. Kas see tähendab siiski kärpimisvajadust? Loe siit

Ühe võimaluse valitsust kärpimisel aidata leidis ka Äripäev. Nimelt on viimasel ajal üksjagu elevust tekitanud uue IT- ja ettevõtlusministri Kert Kingo käitumine ja arusaam oma tööst. Kingo on öelnud, et soovib ministrina võimalikult vähe välisreisidel käia ning eelistab suhelda eesti keeles. Äripäev pakkus oma juhtkirjas välja, et sellisel kujul pole ministrit mõtet hoida. Sel teemal ja paljudel teistel teemadel vestlesid raadiosaates “Poliitikute töölaud” sel nädalal ka keskerakondlane Kadri Simson ning Reformierakonna juht Kaja Kallas. Mida nad ütlesid, uudista siit:

Segased lood asukohaga. Järgmisest nädalast peavad kõik Eesti ettevõtjad kandma töötajate töökoha ja ametinimetuse maksuameti registrisse. See tekitab aga juba üksjagu segadust. Mida aga kirja panna, kui töötaja töötab kodus? Või millal tuleks märkida töötamise asukohaks välisriik? Sellest loe siit.

TransferWise’iga miljonäriks. Töönädala lõpus kirjutasime aga TransferWise’i miljonäridest. Nimelt teatas ettevõte teatas eelmisel nädalal uute investorite pardale tulekust, kes ostavad ettevõtte osakuid 292 miljoni dollari eest. Osakuid müüa said senised investorid ning ka töötajad, kellele ettevõte seal töötamise eest osakuid jaganud on.

Sellega tõusis TransferWise’i väärtus 3,5 miljardi dollarini, mis teeb ühe osaku hinnaks 100 dollarit. See teeb 15 TransferWise’i töötajast, kelle seas on ka asutajad Kristo Käärmann ja Taavet Hinrikus, tänu ettevõte heaks töötamisele miljonärid. Esimene töötaja, kelle Taavet Hinrikus ja Kristo Käärmann Eestis TransferWise’i palkasid, oligi Triin Hertmann, kes töötas enne seda kuus aastat Skype’is. Mis väärtuses TransferWise’i osakuid Hertmannile kuulub ja mida ta ise asjast arvab, loe siit.