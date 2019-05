Riigi nõuded töötajate asukoha kohta tekitavad segadust

Kui ehitus peaks kestma kauem kui kaks aastat, tuleb töötajate asukohaks maksuametis märkida objekti asukoht Foto: Raul Mee

Järgmisest nädalast peab iga viimane kui üks Eesti ettevõtja töötajate töökoha ja ametinimetuse maksuameti registrisse kandma, erinevate võimaluste rohkus põhjustab juba praegu segadust, kuid võiks edaspidi riigi tegutsemise ka lihtsamaks teha.

Kas keegi tõesti mõtles 2019. aastal, et inimestel on Eestis üksainus fikseeritud füüsiline töökoht, jäi ettevõtja Sten Tamkivi kriitiliseks. "Kui panna Eestis mitmes kohas töötavate inimeste töökoht näiteks juhi või juhtimise asukoha järgi ja juht asub Californias, siis see ei ole ju lihtsalt tõsi. Mis kasu sellisest statistikast on?" küsis ta.