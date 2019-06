Inimesed smugeldavad enese teadmata suitsu ja alkoholi Eestisse

Alkoholi ja sigarettide salaturg Eestis on veidikene vähenenud, ent mingit suurt muutust ei ole toimunud. Küll aga on viimastel aastatel kasvanud nende inimeste arv, kes käivad Lätis alkoholi ja sigarette ostmas selleks, et neid Eestis kallimalt edasi müüa.

Maksu- ja tolliameti peadirektori asetäitja Rivo Reitmanni sõnul on maksuametil pidevalt suur surve salasigarettide avastamiseks. Foto: Raul Mee

Eesti Konjunktuuriinstituudi direktori Marje Josingu sõnul saadakse üldiselt aru, et Lätist ostetud kauba edasimüümine Eestis on kriminaalne tegevus, kuid 5% konjunktuuriinstituudi värskele uuringule vastanutest siiski teeb seda. Eelmisel aastal kasvas 9% ka nende inimeste arv, kes Lätis alkoholi ostmas käies ostavad seda ka sõpradele ja tuttavatele. Selliseid ostjaid on uuringu järgi lausa 48%.