Magnetic MRO leidis rahasüstiga uued osanikud

Magnetic MRO juhi Risto Mäeotsa sõnul kavatsetakse järgmisel aastal otsida uusi investoreid Euroopast. Foto: Andras Kralla

Juuni alguses otsustas lennukihooldusteenuseid pakkuv ettevõte Magnetic MRO kaasata täiendavat kapitali ligi 9 miljoni euro eest ning emiteerida 30 000 uut aktsiat. Järgmisel aastal on aga plaanis kaasata pea kaks korda rohkem raha ning otsida investoreid Euroopast.

"Väga loogiline põhjus, miks me seda tegime – kui ettevõttel on kiire kasv ja kapitalivajadus, siis esimese sammuna kasutatakse kapitalituru võimalusi nii palju, kui ettevõtte näitajad seda võimaldavad," rääkis ettevõtte juht Risto Mäeots. Nii emiteeris näiteks detsembris ettevõte 8 miljoni euro väärtuses võlakirju, mis jõudsid kauplemiseks veebruaris Nasdaq Tallinna börsi First North nimekirja.