ELMO uus omanik kavandab taristu uuendust

Eestis avati elektriautode kiirlaadimisvõrgustik kasutuseks 2013. aastal. Foto: Raul Mee

Elektriautode kiirlaadimisvõrgu ehk ELMO ülevõtja võrguettevõte Elektrilevi kavatseb uuest aastast sisse viia olulised uuendused, teatas riigifirma juht Jaanus Tiisvend.

"Meie soov on mitmes asukohas olemasolevaid kiirlaadijaid kaasajastada, et tekiks ka Euroopa elektriautode kasutatavast CCS-pistikust laadimise võimalus. Mitmes asukohas suurendame võrguühendust, et suurendada laadimiskiirust," selgitas Elektrilevi juhatuse esimees Jaanus Tiisvend.