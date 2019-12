Raadiohommikus: miks TOP 100 pea peale pööratakse?

SEB analüütik Mihkel Nestor. Foto: Andras Kralla

Esmaspäevane hommikuprogramm lahkab põhjalikult värsket TOP 100 edetabelit. Muu hulgas selgub, miks tänavu tööstuste edu välja toonud edetabel pöördub aastaga pea peale ja millised ettevõtted on esile kerkimas.

Edetabeli muutused toovad kuulajateni TOPi analüüsinud SEB analüütik Mihkel Nestor ja Luminori peaökonomist Tõnu Palm.

Pingerea võitnud LTH-Baasi juht Anton Maljugin aga selgitab, mis on laevahooldusfirma eelis konkurentide ees ja millised on nende mastaapsed plaanid edasiseks. Kas kriis juba paistab või mitte, seda hindavad IT-firma Helmes juht Jaan Pillesaar ja metallitööstuse Hekotek pealik Heiki Einpaul.

Lisaks tulevad hommikuprogrammi külla Selveri tütarfirma, valmistoidutootja Kulinaaria juht Andres Heinver, et rääkida ettevõtte laienemisplaanidest, ja uue algatuse Rohetiiger eestvedaja Eva Truuverk.

Hommikuprogrammi uudiseid vahendab Ken Rohelaan ja saadet veab Rivo Sarapik.

11.00–12.00 "Kuum tool". Saates on jutuks Coop Panga börsile minek, Inbanki edasised plaanid, samuti arutletakse rahapesu üle ja sellest, mis võib edasi saada Rail Balticu projektist. Saate külalised on Jaanus Vihand Coop Pangast ja Jan Andresoo Inbankist.

Saadet juhib Marge Väikenurm.

12.00–13.00 "Juhtimislabor". Saates on külas koolitaja, lektor ja ettevõtja Kristo Krumm.

Arutame teemal, kas väikestel ja keskmistel ettevõtetel on mõistlik finantsanalüütik oma ettevõttesse palgata või piisab, kui periooditi väline nõustaja finantsolukorda hindab.

Samuti räägime sellest, miks iga ettevõtja ja juht peaks persoonibrändingu peale mõtlema, ning saame vastuse küsimusele, milles peitub meeskonnatöö edu saladus.

Saatejuht on Sigrid Hiis.

13.00–14.00 "Tööstusuudised eetris". Saade räägib sel korral tööjõust ja koolitamisest. Tootmisettevõtte AQ Trafotek ASi tootmistöötajad läbisid alles hiljuti digioskuste koolituse „DigiABC“. Saates annab intervjuu ettevõtte personalijuht Helen Neeve, kes räägib, miks ettevõte oma töötajaid koolitusele saatis ja kuidas see töötajaid mõjutas. Veel juhib Neeve tähelepanu sellele, et kui me piirame lihtsama töö tegijate tulekut Eestisse, siis kas soovime, et eestlased jääksidki lihtsaid töid tegema? Lihtsamatest töödest pole tema sõnul aga pääsu.

Saadet juhib Harro Puusild.

15.00–16.00 "Lavajutud". Eesti Ekspress ja Äripäev korraldasid sünnipäeva puhul konverentsi “30 aastat vaba ajakirjandust Eestis”.

Saate esimeses pooles pakume kuulamiseks arutlusringi, mida juhib Mihkel Kärmas ja kus vestlevad Eesti Ekspressi asutaja Hans H. Luik, Äripäeva peadirektor Igor Rõtov ning Postimehe taaskäivitaja Mart Kadastik.

Saate teises osas arutlevad ajakirjanduse tuleviku üle Eesti Ekspressi peatoimetaja Erik Moora ja Äripäeva peatoimetaja Meelis Mandel.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.

