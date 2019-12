Enefit Green töötab aktiivselt börsile mineku nimel

"Kui Enefit Green on valmis börsile tulema, siis saavad kõik seda ühel ajal teada," kinnitas Enefit Greeni juhatuse esimees Aavo Kärmas, kes aga ei reetnud, millal Enefit Greeni IPOt võiks oodata. Foto: Liis Treimann

Coop Panga oodatust lahjem börsile tulek Enefit Greeni väljavaateid tõenäoliselt ei mõjuta, tõdes Enefit Greeni juhatuse esimees Aavo Kärmas, kelle sõnul on taastuvenergeetika väga pikaajalise kasumi väljavaatega valdkond.

Kuigi Aavo Kärmas ei reetnud, millal Eesti Energia taastuvelektri haru võiks aktsiate emissiooni korraldada, tõdes ta, et plaanid on aktiivselt töös. "Fakt on see, et meil on valitsuse mandaat olemas ja me aktiivselt töötame. Me pole seda plaani kuskile nurka visanud," selgitas Kärmas Äripäeva raadio hommikuprogrammis.