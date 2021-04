Lunavararündajad pressivad ettevõtetelt raha välja

Lunavararünnakud on maailmas tõusutrendis, seda nii arvuliselt kui ka tekitatud kahju poolest, mis võib ulatuda miljonitesse eurodesse. Foto: AFP/Scanpix

Käivitad pahaaimamatult arvuti ja avastad, et kõik sinu failid on krüpteeritud. Ekraanil aga kiri juhistega, kuhu ja mis ajaks teha krüptorahas ülekanne, et andmed tagasi saada. Just nii ebameeldivalt algas päev möödunud aastal Eesti ettevõtete või eraisikute jaoks vähemalt 32 korral, kirjutab riigi infosüsteemi amet oma aastaraamatus.

Selliste küberrünnakute alla sattusid eelmisel aastal töötleva tööstuse ja kaubandusettevõtteid, haridusasutused, arhitektuuribüroosd ja ka kaks perearstikeskust.