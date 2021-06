Oluliselt kasvanud elektri hind tähendab, et tarbijal tasub muuta oma käitumist

Kui päikeseenergia plahvatuslik kasv jätkub, võiks see pakkuda leevendust üha kallimaks muutuvale fossiilsetele elektrijaamadele. Foto: Liis Treimann

Alexela energiaportfelli juht Kalvi Nõu rääkis Äripäeva raadiole antud intervjuus, et ei tasuks loota, et viimastel kuudel kasvanud elektri hinna ralli võiks saada tagasilöögi. Seetõttu on üha mõistlikum läbi mõelda oma elektritarbimine.

"On tunnid, kus ühel hetkel on hind järsku üle 100 euro ja paar tundi hiljem maksab alla 10 euro. Võiks hakata harjutama sellega, et jälgida, mis elektri hind on, ja vastavalt sellele ajastada oma kodumasinate tarbimist ja ka kütmist. See annab väga arvestatava kulusäästu," rääkis ta.