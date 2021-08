Uudised

Toomas Luman näeb Eesti jaoks kolme suurt väljakutset

Kaubandus-tööstuskoja juhatuse esimees Toomas Luman. Foto: Andras Kralla

Eesti ettevõtjatel on praegu lisaks tervisekriisile kolma suurt väljakutset: kliima- ja rohepöörde temaatika, maksukeskkonna säilimine ja kolmandaks jätkuv võitlus kasvava bürokraatia vastu, märkis kaubandus-tööstuskoja juhatuse esimees Toomas Luman uue ärihooaja avamisel.

Esimeseks neist on kliima- ja rohepöördega seonduv, sest paratamatult nii Euroopas kui ka maailmas jagatakse nendel ettekäänetel järgnevate aastate jooksul ümber suuri summasid. Lumani sõnul oleks Eestil rumal jätta need võimalused kasutamata. "Paratamatult tuleb sellega arvestada tulevikuplaane tehes ning ei saa kindel olla, et poliitilised otsused ettevõtjate jaoks kõige positiivsemad on. Kuid see risk on teatavasti alati," lausus ta.

