Hinnatõus, arendajate ebakindlus ja ülepakkumised – uuel aastal ei nähta leevendust

Foto: Andres Haabu

Tallinna elamukinnisvara turul ei ole järgmisel aastal oodata leevendust, leiab kinnisvarabüroo Uus Maa analüütik Igor Habal.

Habal rääkis Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et praegu on kinnisvaraturg kohati isegi aktiivsem kui viimases turutipus 2019. aastal. Tema sõnul on eelmise tipuga võrreldes pakkumine ligikaudu veerandi võrra väiksem, kuid turg tegutseb hoogsalt. "Meil toimuvadki ülepakkumised, ühele objektile on mitu huvilist," selgitas kinnisvaraanalüütik.

